Министерство иностранных дел РФ объяснило, что подписание пакта Молотова — Риббентропа о ненападении между СССР и нацистской Германией в 1939 году было вынужденным шагом, который помог отсрочить войну двух стран на два года, что впоследствии позволило спасти сотни тысяч мирных жизней.
Благодаря советско-германскому договору о ненападении война началась на стратегически более выгодных для СССР рубежах, — говорится в заявлении МИДа.
В ведомстве подчеркнули, что СССР никогда не был союзником гитлеровской Германии.
Ранее News.ru писал о том, что инициатором заключения пакта Молотова — Риббентропа, в котором среди прочего были разграничены сферы международного влияния, была гитлеровская Германия, а не Советский Союз. Факт того, что СССР был вынужден заключить договор о ненападении, чтобы обеспечить свою безопасность, подтверждает сборник архивных документов, представленный в Доме Российского исторического общества (РИО) в Москве.