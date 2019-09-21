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Российский сенатор Алексей Пушков считает, что президент США Дональд Трамп призвал Европу выделять Украине больше средств для того, чтобы самому сэкономить на этом.

Об этом он написал в своём Twitter. Сенатор отметил, что европейские страны и так терпят некоторые убытки из-за санкций. При этом на экономике Штатов они никак не отражаются. А теперь...