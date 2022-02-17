МИД РФ объяснил высылку заместителя посла США Гормана

Высылка заместителя американского посла Барта Гормана из России стала ответом на высылку из США советника-посланника российского посольства. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что Штаты демонстративно отказались продлить сроки пребывания российского дипломата до прибытия замены.

Американскому дипломату действительно было предписано покинуть Россию, но строго в ответ на необоснованную высылку советника-посланника нашего посольства в Вашингтоне, несмотря на его статус руководящего работника, — говорится в заявлении.

Захарова также добавила, что Госдепартамент демонстративно проигнорировал просьбу Москвы продлить срок пребывания российского посла хотя бы до приезда его «сменщика». В результате он уехал без замены, что «усугубило и без того критический кадровый дефицит в российском диппредставительстве». Он образовался из-за «развязанной американцами визовой войны».

Мария Захарова напомнила, что именно Штаты в сентябре 2021 года инициировали очередной обмен выдворениями, когда потребовали отъезда 55 российских дипломатов и административно-технических сотрудников.

Ранее в посольстве США в Москве заявили, что заместитель главы американской дипмиссии в Москве Барт Горман был выслан из России. При этом у него была действующая виза. Сейчас в Вашингтоне готовят ответные меры.