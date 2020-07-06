МИД РФ обвинил США в попытке вмешательства в голосование по Конституции

https://static.news.ru/photo/23ce9138-bfac-11ea-adc8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Илья Тимохов заявил, что попытка вмешательства США в голосование по поправкам к Конституции РФ с помощью подконтрольных СМИ и неправительственных организаций демонстрирует двойные стандарты Вашингтона.

Парадоксально, что столь бесцеремонное вмешательство осуществляется нашими партнёрами на фоне многолетних бездоказательных обвинений в адрес Москвы в оказании влияния на внутриполитические процессы в западных странах. Очевидно, что наши партнёры продолжают действовать в двойных стандартах неустанно, — сказал он, выступая в Совете Федерации на заседании комиссии по защите государственного суверенитета.

Тимохов, в частности, обратил внимание на повышенную активность, которую проявляла с марта этого года неправительственная организация Human Rights Watch. Она, по его словам, публиковала материалы с критикой поправок и пыталась представить голосование по ним «политическим спектаклем, призванным обмануть население».

Всё это звучит немного нелепо и лицемерно на фоне тех событий, которые сегодня разворачиваются на улицах внутриполитической жизни США, — добавил дипломат.

Общероссийское голосование по поправкам прошло 1 июля. Это был основной день, но власти растянули процедуру на неделю, объясняя это необходимостью не допустить скученности ввиду ситуации с распространением коронавируса.

В предлагаемом гражданам списке присутствовало сразу более двух сотен изменений: от упоминания Бога до так называемого обнуления, то есть отказа от учёта предыдущих президентских сроков Владимира Путина, дающего ему возможность вновь баллотироваться на пост главы государства.

2 июля Центризбирком сообщил, что участие в голосовании приняли 65% избирателей, из них поправки в Основной закон поддержали 77,92% проголосовавших. Против изменений высказались 21,27%. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в итоге заявил, что «де-факто состоялся триумфальный референдум о доверии президенту Путину».

Противники конституционных изменений не раз говорили о многочисленных искажениях всей процедуры конституционной реформы, включая сам процесс голосования. В Сети публиковали видео и фото, свидетельствующие, как заявлялось, о вбросах бюллетеней и других нарушениях. Исследователь электоральной статистики Сергей Шпилькин составил графики распределения волеизъявления на основе официальных данных и пришёл к выводу , что, судя по всему, явка в реальности составила около 44%, а доля голосов за поправки — примерно 65%.

Ранее Министерство внутренних дел РФ заявило, что зафиксировало несколько попыток внешнего воздействия на волеизъявление россиян во время голосования по поправкам к Конституции РФ, писал NEWS.ru.