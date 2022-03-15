МИД РФ обвинил Европу в желании выслужиться перед НАТО

Некоторые страны Европы инициативно стремятся выслужиться перед НАТО и США в своём «яростном неприятии» событий на Украине. Об этом в интервью РИА Новости заявил директор Четвертого Европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон. Он, в частности, отметил, что российскую сторону озадачила позицию Словении, внезапно продемонстрировавшей высокий уровень русофобии.

Страны — члены Евросоюза и НАТО реагируют, прежде всего, в духе пресловутой евроатлантической солидарности. В ряде случаев, к сожалению, фиксируем инициативное стремление отдельных столиц выслужиться перед Брюсселем и Вашингтоном в своем «яростном неприятии» событий на Украине, — сказал Пилипсон.

Он также добавил, что Россию «несколько озадачила» реакция со стороны Словении, продемонстрировавшей высокий уровень русофобии, когда в одностороннем порядке стали разрываться межведомственные соглашения, а граждане страны начали отказываться от российских государственных наград.

Дело доходит до враждебных акций в отношении наших представительств в Любляне. И это происходит на фоне учреждённого в прошлом году — причем по инициативе словенской стороны — Дня российско-словенской дружбы, — рассказал дипломат.

Власти Словении ранее пообещали Украине материальную, гуманитарную и военную помощь. При этом МИД страны отменил аккредитацию пяти почётных консулов РФ. Правительство Словении активно поддерживает Киев в публичных выступлениях. Кроме того, с начала спецоперации РФ страна закрыла воздушное пространство для российских самолетов.

В свою очередь, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал европейских партнёров помочь наполнить фонд восстановления страны. Он оценил необходимую на восстановление страны сумму в $500 миллиардов. Об этом он заявил по итогам переговоров с коллегами из Польши, Чехии и Словении.

Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский ранее выступил с предложением отправить на Украину вооружённую миротворческую миссию НАТО. По его словам, это не будет безоружная миссия. Главной целью этой группы, по мнению политика, станет «несение гуманитарной помощи».