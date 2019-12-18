https://static.news.ru/photo/d1a1faf2-21b9-11ea-af02-fa163e074e61_660.jpg Фото: CTK/Global Look Press

МИД РФ выпустил специальное заявление по поводу принятого в Чехии закона, признающего 21 августа «Днём памяти жертв вторжения и последующей оккупации (ЧССР) войсками Варшавского договора в 1968 году». Ведомство посчитало, что это решение идёт вразрез с российско-чешским Договором о дружественных отношениях и сотрудничестве.

Стремление Праги вновь возвращаться к событиям полувековой давности [...] нежелание перелистнуть эту страницу истории, которая омрачает атмосферу российско-чешских отношений, вряд ли будет способствовать успешному ходу двустороннего сотрудничества, — отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства.

СССР и его союзники по Варшавскому договору ввели войска в Чехословакию в августе 1968 года в ответ на намерение первого секретаря ЦК КПЧ (Коммунистическая партия Чехословакии) Александра Дубчека провести в стране либеральные реформы. Событие ознаменовало конец так называемой Пражской весны.

Как передавал NEWS.ru, представленный в ноябре ежегодный доклад Службы безопасности и информации (BIS) Чехии назвал пророссийских активистов главной угрозой конституционному строю государства.