МИД: РФ обеспокоена политикой Запада по подрыву международной безопасности

https://static.news.ru/photo/6289228e-596d-11eb-b56b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти РФ обеспокоены тенденциями политики западных стран, в частности США и их союзников, нацеленных на подрыв международной безопасности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что в 2020 году празднуется 75-летие ООН.

На фоне этих юбилеев, конечно же, у нас вызывают глубокое беспокойство продолжающиеся очень нахрапистые действия США и большинства их западных союзников, которые нацелены на то, чтобы подорвать архитектуру международной жизни, опирающуюся на ООН, на её устав, на структуры организации, и в целом предавать забвению классические формы и нормы международного права в угоду так называемому миропорядку, основанному на правилах, — цитирует Лаврова ТАСС.

Он добавил, что политические элиты в ряде стран используют искусственное нагнетание международной обстановки для достижения собственных целей. Они выискивают врагов, таких как Россия, Китай, Иран, КНДР, Венесуэла и др., чтобы завоевать политические очки.

Мы, конечно же, не получаем удовлетворение от тех тенденций, которые мы наблюдаем на Западе, когда элиты в попытке решить какие-то свои внутриполитические проблемы и задачи внутриполитической борьбы ищут активно внешних врагов и находят их в России, Китае, Иране, Северной Корее, Кубе, Венесуэле. Этот перечень стран хорошо известен, — заявил министр.

Как писал NEWS.ru, глава российского МИД считает, что западным политикам нужна история с российским оппозиционером Алексеем Навальным для того, чтобы отвлечь внимание от кризисных ситуаций в их странах.