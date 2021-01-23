МИД РФ о «40 тысячах протестующих» в Москве: а почему не четыре миллиона?

https://static.news.ru/photo/2105d134-5d8e-11eb-9a01-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В МИД РФ прокомментировали статью агентства Reuters о 40 тысячах протестующих на несанкционированной акции в Москве в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Во внешнеполитическом ведомстве России к сообщению отнеслись с иронией.

Корреспондент агентства в своей статье заявил, что на митинге в столице присутствуют, как минимум, 40 тысяч человек. В то же время МВД по Москве сообщало о четырёх тысячах участников протестной акции.

Антифейк. По оценкам Reuters, в субботу в центре Москвы на акцию протеста собралось не менее 40 тысяч человек. А почему сразу не четыре миллиона? — иронично отозвались в ведомстве. Сообщение было опубликовано на странице МИД РФ в Facebook.

В российском внешнеполитическом ведомстве также напомнили об официальной цифре в четыре тысячи человек, которую привела полиция.

В Москве и других российских городах проходят акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Активисты штаба политика в соцсетях неоднократно призывали жителей страны выходить на митинги.

Навальный вернулся из Германии в Россию 17 января. Его самолёт в аэропорт Внуково приехали встречать активисты и журналисты, однако лайнер перенаправили в аэропорт Шереметьево. Сразу по прибытии он был задержан на паспортном контроле в аэропорту.

Ранее NEWS.ru писал, что на территории России в разных городах 23 января задержали более 1300 человек, принявших участие в акциях протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. В Москве силовики увели в отделения 400 граждан. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».