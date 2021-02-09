Захарова: Москва не считает провальным диалог с ЕС после визита Борреля

https://static.news.ru/photo/322ba684-6b7e-11eb-ab3a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия, подводя итоги переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова и руководителя европейской дипломатии Жозепа Борреля в Москве, не разделила оценки о провале диалога с ЕС, рассказала журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Кстати говоря, и он [Боррель] не разделил [этих оценок]. Он вышел после переговоров [с Сергеем Лавровым] на пресс-конференцию <...>, ничего о провале или о временах холодной войны он не сказал. Это началось после того, как он в Брюссель приехал, — заявила дипломат в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По её словам, Боррель во время беседы с Лавровым характеризовал встречу «в позитивном ключе», отмечая и разногласия, и возможности для развития двустороннего сотрудничества. Она отметила, что после возвращения Борреля в Брюссель представители ЕС устроили истерику. Европарламент поднял вопрос о проваленном визите в РФ и начал угрожать дипломату отставкой.

4–6 февраля 2021 года верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. По итогам своего визита в Москву Боррель не исключил, что в ходе предстоящей 22 февраля встречи глав МИД ЕС может быть принято решение о расширении санкций против России в соответствии с новым санкционным режимом за нарушение прав человека. Боррель также считает, что его визит в Москву продемонстрировал отсутствие у России интереса к нормализации отношений с ЕС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские власти ожидают, что администрация президента США Джо Байдена определит свои подходы к политике в отношении РФ в течение ближайшего месяца, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, пока прошли только телефонные переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и американским лидером Джо Байденом, а также главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарём США Энтони Блинкеном.