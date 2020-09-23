МИД РФ: нет доказательств причастности России к инциденту с Навальным

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Нет никаких доказательств того, что Россия может быть причастна к инциденту с оппозиционным политиком Алексеем Навальным. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что Запад развернул настоящую кампанию по дезинформации вокруг ситуации с Навальным, а риторика о причастности РФ к инциденту неприемлема.

Также Захарова обратила внимание, что Германия до сих пор не предоставила данные, подтверждающие наличие в крови оппозиционера отравляющего вещества «Новичок».

Москва не имеет ни оснований, ни намерений верить Берлину на слово, — заявила она.

Ранее официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт в ходе брифинга ответил на вопросы об отравлении российского политика Алексея Навального. Он не стал называть место, в котором в настоящий момент находится оппозиционер. По его словам, немецкий кабмин желает политику дальнейшего выздоровления. Также он отметил, что Берлин по-прежнему просит Москву прояснить обстоятельства отравления, произошедшего на территории РФ.

Также стало известно, что Навальный, выписавшийся 22 сентября из берлинской клиники, пока остаётся в Германии, так как его лечение ещё не окончено. Об этом сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

Накануне оппозиционер опубликовал первый пост после выписки из стационара клиники Charité. Он признался, что хотел бы больше времени проводить с семьёй и погрузиться в рутину ежедневных движений, однако пока ему с трудом даже удаётся стоять на одной ноге или писать в строчку.

20 августа Алексей Навальный потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва. Спустя два дня его отправили на лечение в клинику в Берлине. 2 сентября токсикологи бундесвера определили, что причиной внезапного ухудшения здоровья российского политика стало отравление ядом из группы «Новичок». Эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции.

По словам представителей Навального, отравляющее вещество, которым отравили мужчину, обнаружено на бутылках из-под воды, которые находились в его номере. Как сообщили соратники оппозиционера, именно эта тара была передана в немецкую лабораторию.

Международное сообщество требует расследования случившегося от властей России: вещества из группы «Новичок» подпадают под Конвенцию по запрещению химоружия. 7 сентября Навального вывели из искусственной комы и стали постепенно отключать от аппарата ИВЛ. 15 сентября вышел первый пост в Instagram от его имени. Он сообщил, что «почти ничего не умеет», но накануне смог «сам дышать». 19 сентября в аккаунте соцсети появилось фото Навального на лестнице. В кадре он стоит один, опираясь на перила.