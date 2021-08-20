МИД РФ не увидел ценности в будущем докладе ОБСЕ о выборах в Госдуму

Москва считает нулевой ценность будущего доклада Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и не может воспринимать его всерьёз. Об этом в интервью изданию «Коммерсант» заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

По словам Грушко, причина такого отношения заключается в том, что ОБСЕ отказалась присылать на выборы своих наблюдателей. Дипломат считает, что воспринимать всерьёз доклад людей, которых не было на процедуре, о которой они делают какие-либо заключения, абсурдно.

Это же будет документ из жанра: «Работу такого-то автора не читал, но вот что имею сказать по этому поводу...». Иными словами, значение этого доклада будет нулевое, — подчеркнул замминистра.

По мнению Грушко, легитимность выборов определяется выбором самого российского народа. Политизированное отношение к мониторингу избирательного процеса дипломат назвал инструментом давления на отдельные страны. Грушко отметил, что россияне уже давно живут в подобной реальности.

Выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней с 17 по 19 сентября. Вместе с этим состоятся региональные и муниципальные выборы. В частности, будут избраны девять глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний.

Ранее президент России Владимир Путин выразил надежду, что партия «Единая Россия» сохранит свои позиции по итогам выборов в Госдуму.