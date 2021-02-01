МИД: РФ не получила от Германии ответов по существу по делу Навального

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По состоянию на 1 февраля Москва не получила от Берлина ответов по существу на запросы Генеральной прокуратуры по делу Алексея Навального. Об этом заявили в МИД РФ.

Первый запрос был отправлен российской Генпрокуратурой в Минюст ФРГ 27 августа 2020 года. Статс-секретарь МИД ФРГ Мигель Бергер дважды заверил российского посла в Берлине, что запросы российской стороны будут удовлетворены.

По состоянию на 1 февраля 2021 года ответа по существу от германской стороны не поступало, — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо 20 августа прошлого года во время перелёта из Томска в Москву. Самолёт был экстренно посажен в Омске, блогера госпитализировали. Медики не нашли в его анализах следов каких-либо нервно-паралитических веществ. После того как состояние Навального было стабилизировано, его перевезли в берлинскую клинику. 23 сентября он был выписан. Лаборатория бундесвера установила, что оппозиционера отравили веществом из группы «Новичок». Этот результат подтвердили в ОЗХО. При этом российской стороне не было представлено никаких доказательств этого.

17 января Навальный вернулся в Россию и был задержан на паспортном контроле. Это связано с отказом исполнять требование суда, а также из-за уклонения от контроля уголовного-исполнительной инспекции. 18 января в актовом зале отделения полиции в Химках прошло заседание суда, на котором Навального арестовали на 30 суток. Оппозиционеру могут заменить условный срок на реальный по делу «Ив Роше».

19 января команда Навального опубликовала на YouTube расследование о якобы принадлежащей президенту РФ Владимиру Путину недвижимости в Геленджике. Утверждается, что здание, названное «дворцом», обошлось в 100 млрд рублей. Его якобы строили компании «Роснефть» и «Транснефть».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал фильм Навального «качественной клюквой», а Путин подчеркнул, что никогда не владел и не владеет тем, что было показано в фильме. Позже миллиардер Аркадий Ротенберг заявил, что «дворец» принадлежит ему, и он планирует построить апарт-отель.

23 и 31 января по всей России прошли несанкционированные митинги в поддержку Навального. На них через социальные сети людей активно зазывали главы штабов оппозиционера.

Как писал NEWS.ru, главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов считает, что в ближайшее время Навальный не выйдет на свободу, поскольку не пойдёт на компромисс с президентом Владимиром Путиным.