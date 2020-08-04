МИД: РФ не обсуждает с США возможность обмена Пола Уилана

https://static.news.ru/photo/b8b4ebfe-d63a-11ea-8697-fa163e074e61_660.jpg Пол Уилан Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия не обсуждает с Соединёнными Штатами возможность обмена осуждённого за шпионаж американца Пола Уилана, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Мы не находимся в диалоге с США по вопросу об обмене Пола Уилана. Непонятно, на основании чего периодически возникают поводы для реанимации этого сюжета, — сказал Рябков, сообщает издание «Политика сегодня».

По его словам, американская сторона знает о предложениях Москвы по решению задачи возвращения «неправосудно приговорённых к длительным срокам» россиян.

Дипломат напомнил, что ранее РФ передала США списки их граждан, которых можно было бы рассмотреть в качестве кандидатур на использование механизма конвенции Совета Европы о передаче заключённых, однако американская сторона не проявила к этому интереса.

Уилан был задержан в декабре 2018 года после передачи ему флешки с информацией, составляющей гостайну. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ «Шпионаж». Уилан свою вину отрицал, а дело называл сфабрикованным. По его словам, он думал, что на носителе содержатся сведения культурного характера. Мосгорсуд приговорил американца к 16 годам колонии строгого режима.

Как ранее писал NEWS.ru, семья осуждённого на 16 лет за шпионаж американца Пола Уилана заявила о его переводе из СИЗО «Лефортово» в Москве в неизвестное им место.