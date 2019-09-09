https://static.news.ru/photo/34a97832-d322-11e9-a8b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ahmad Halabisaz/Xinhua/Global Look Press

Перезапуск иранских центрифужных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) не представляет никакой угрозы, так как процесс контролируется специалистами Тегерана и находится под наблюдением МАГАТЭ. Исламская Республика полностью соблюдает положения Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявили в МИД РФ.

Государство также не замечено в переключении на использование плодов своей деятельности в данной отрасли в «незаявленных целях». Кроме того, Иран объявил об очередном этапе приостановки своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Речь идёт о нескольких ограничениях на исследования и разработки в области создания центрифуг для обогащения урана, на которые Тегеран посчитал возможным согласиться в 2015 году, говорится на официальном сайте МИД России .

С учётом происходящего главным вопросом в данной ситуации является сохранение целостности СВПД, придание устойчивости документу в агрессивной среде, создаваемой Соединёнными Штатами Америки. В этом направлении оставшимися участниками процесса, включая Иран, предпринимается максимум усилий. СВПД сохраняет жизнеспособность. Подтверждением этому является сообщение руководства Ирана об обратимом характере его решений по приостановке, а также о готовности немедленно вернуться к полному выполнению требований СВПД.

Ранее News.ru сообщал, что сотрудники Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердили запуск центрифуг нового поколения на ядерном объекте Ирана в Натанзе. По предварительным данным, Тегеран использует 22 установки типа IR-4, одну типа IR-5, 30 типа IR-6 и три IR-6s.