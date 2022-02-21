МИД РФ не получил подтверждения информации США о возможных терактах

Россия не получила подтверждения информации США о якобы готовящихся террористических актах в общественных местах Москвы и Санкт-Петербурга, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, Вашингтон занимает несолидную позицию, распространяя подобную непроверенную информацию, передаёт ТАСС.

Вчера посольство США в Москве распространило предупреждение о готовящихся террористических актах в Москве, в Санкт-Петербурге, в местах скопления людей, на железнодорожных остановках, станциях метро, в торговых центрах. До сих пор никаких подтверждений этому мы не получили и не нашли, — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Сирии Фейсалом Микдадом.

20 февраля посольство США в Москве предупредило своих граждан о существующей угрозе терактов в общественных местах в столице РФ, в Санкт-Петербурге, а также в районах вдоль границы России и Украины. Дипломаты не стали уточнять, какие издания распространили данную информацию.

В ответ на это сообщение официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уточнила у представителей дипмиссии США в Москве, передавали ли они эту информацию российским коллегам по партнёрским каналам.

Если нет, то как это всё понимать? — возмутилась дипломат.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле изучат эту информацию. По его словам, публикация посольством США предупреждения об угрозе терактов в РФ является весьма необычной практикой.