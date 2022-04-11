МИД: РФ не изменит позицию по Украине из-за высылки дипломатов

Объявление российских дипломатов персонами нон грата во Франции не изменит позицию Москвы по Украине. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале. Она также отметила, что мира и стабильности в Европе можно было бы достичь, если бы Киев реализовал свою часть Минских соглашений.

А сразу всех не объявляют в надежде, что мы позицию что ли изменим? Не изменим. А МИДу Франции я скажу: если бы вы хоть раз за 8 лет увязали бы исполнение Киевом Минских соглашений даже с риском введения санкций, то добились бы мира и стабильности в Европе, — написала Захарова.

В понедельник, 11 апреля, Министерство иностранных дел Франции объявило персонами нон грата шестерых российских дипломатов. По данным французской стороны, они осуществляли действия, противоречащие интересам национальной безопасности. Также французский МИД сообщил о вызове советника-посланника посольства России для оглашения решения о высылке сотрудников дипмиссии.

Ранее Дания, Германия, Чехия, Литва, Италия, Испания, Швеция, Латвия и ряд других стран объявили о высылке около 200 сотрудников посольств РФ. Больше всего членов дипмиссии выслала ФРГ — глава МИД Анналена Бербок объявила персонами нон грата 40 дипломатов.