МИД: РФ не будет ставить визовые проблемы в зависимость от диалога с США

Москва не станет ставить обсуждение проблем с визами в зависимость от диалога с США по безопасности. Об этом в интервью газете «Известия» заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Мы не стремимся, не пытаемся и не будем смешивать воедино вопросы, не относящиеся к стратегической стабильности, ИКТ-безопасности и, например, какие-то наши трудности двухстороннего характера по визам и деятельности загранучреждений. Это тоже важные сюжеты, но мы не должны допускать, чтобы одно попадало в зависимость от другого, — подчеркнул Рябков.

Он отметил, что Россия будет работать там, где возникнут возможности и где США хотя бы относительно прислушаются к здравому смыслу и «нашим подходам».

Ранее Сергей Рябков сообщил, что США осознанно вводят в заблуждение общественность по поводу прогресса в разрешении дипломатического кризиса, блок визовых вопросов «находится в тупике».

Как рассказал посол России в США Анатолий Антонов, группа из 27 российских дипломатов вместе с семьями покинет США 30 января. По его словам, «их выгоняют». Антонов уточнил, что жён российских дипломатов лишают аккредитации, а детям не одобряют визы. По мнению посла, подобные действия можно назвать политикой по разделению семей. Россия рассматривает отъезд российских дипломатов из США как высылку.