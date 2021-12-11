МИД: РФ не будет ставить визовые проблемы в зависимость от диалога с США
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
01:24, 13 декабря 2021
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
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Москва не станет ставить обсуждение проблем с визами в зависимость от диалога с США по безопасности. Об этом в интервью газете «Известия» заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Мы не стремимся, не пытаемся и не будем смешивать воедино вопросы, не относящиеся к стратегической стабильности, ИКТ-безопасности и, например, какие-то наши трудности двухстороннего характера по визам и деятельности загранучреждений. Это тоже важные сюжеты, но мы не должны допускать, чтобы одно попадало в зависимость от другого, — подчеркнул Рябков.
Он отметил, что Россия будет работать там, где возникнут возможности и где США хотя бы относительно прислушаются к здравому смыслу и «нашим подходам».
Ранее Сергей Рябков сообщил, что США осознанно вводят в заблуждение общественность по поводу прогресса в разрешении дипломатического кризиса, блок визовых вопросов «находится в тупике».
Как рассказал посол России в США Анатолий Антонов, группа из 27 российских дипломатов вместе с семьями покинет США 30 января. По его словам, «их выгоняют». Антонов уточнил, что жён российских дипломатов лишают аккредитации, а детям не одобряют визы. По мнению посла, подобные действия можно назвать политикой по разделению семей. Россия рассматривает отъезд российских дипломатов из США как высылку.
При этом The Washington Post сообщила, что дипломаты США и России на встрече в Вене смогли продвинуться в вопросе выдачи виз.