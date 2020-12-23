МИД: РФ не будет инициировать контакты с переходной командой Байдена

https://static.news.ru/photo/d26c88c6-44ef-11eb-b80e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Односторонние уступки со стороны России в отношениях с США исключены, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Рябков отметил, что на данный момент контакты между российской и американской сторонами происходят исключительно через дипмиссии.

В конце концов, выбор за американцами, что, когда и как делать с нашими двусторонними отношениями. Мы не инициируем никакие контакты с переходной командой Байдена, мы не собираемся этого делать, — заявил дипломат в беседе с изданием «Интерфакс».

По мнению дипломата, в течение последних четырёх лет отношения между РФ и США идут «от плохого к худшему». Рябков отметил, что выбираться из образовавшегося за годы «бурелома проблем» будет трудно.

Если Вашингтон проявит готовность на любом отрезке дальнейшего развития их собственных мыслительных процессов применительно к России к тому, чтобы попробовать хотя бы в каких-то сегментах дорогу расчистить, за нами дело не станет. Мы к этому готовы, — заверил представитель внешнеполитического ведомства.

Он подчеркнул, что отношения с США российской стороне нужны не в большей мере, чем Вашингтону — отношения с Москвой.

Они должны это чётко понимать. Здесь нет никакого момента поиска решения с нашей стороны, — добавил Рябков.

Как писал NEWS.ru, посольство России в США обратилось к Вашингтону с призывом до 5 февраля 2021 года продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). В своём заявлении представители посольства подчеркнули, что продление Договора даст двум странам дополнительное время для нахождения точек соприкосновения «в способах адаптации режима контроля над вооружениями к нынешней обстановке в сфере безопасности»