МИД РФ назвал действия НАТО в Чёрном море «игрой с огнём»

Заместитель МИД РФ Сергей Рябков заявил, что наращивание группировки НАТО в Чёрном море является «игрой с огнём» и попыткой испытать Россию на прочность, сообщили РИА Новости.

По словам дипломата, РФ встревожена сложившейся обстановкой в Чёрном море из-за непрекращяющихся провокаций США и НАТО.

Как заявил Рябков, риски столкновения возрастают по причине наращивания сил НАТО в регионе. Отношения Вашингтона и Москвы также находятся в кризисе.

Кризис не прекращается. Серия контактов, которая прошла в последнее время, сама по себе позитивна как факт, но по сути дела мы имеем единичные направления, где диалог с США продуктивен, — сообщил Рябков журналистам.

В остальных моментах, применимых «к десяткам и десяткам» вопросов как двустороннего, так и международного характера, по словам дипломата, сохраняется большая разница в подходах России и США.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что действия НАТО в Чёрном море являются проверкой на прочность российской армии и флота.