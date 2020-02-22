Попытка связать РФ с дезинформацией относительно коронавируса является намеренным вбросом, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Так она прокомментировала сообщения ряда СМИ о том, что Госдеп США считает российскую сторону замешанной в распространении дезинформаций о вспышке коронавируса нового типа,
Как писал NEWS.ru ранее, политолог прокомментировал выдвинутые США обвинения в том, что РФ распространяет дезинформацию о коронавирусе. Таким способом Вашингтон пытается заранее отмести возможные подозрения в том, что он может стоять за вспышкой болезни, считает замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.
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