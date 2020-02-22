https://static.news.ru/photo/9c7fbc4c-55b7-11ea-b628-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda

Попытка связать РФ с дезинформацией относительно коронавируса является намеренным вбросом, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Так она прокомментировала сообщения ряда СМИ о том, что Госдеп США считает российскую сторону замешанной в распространении дезинформаций о вспышке коронавируса нового типа, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, политолог прокомментировал выдвинутые США обвинения в том, что РФ распространяет дезинформацию о коронавирусе. Таким способом Вашингтон пытается заранее отмести возможные подозрения в том, что он может стоять за вспышкой болезни, считает замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.