https://static.news.ru/photo/afc0c2d8-c3fe-11e9-a459-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Москва ждёт конкретных предложений по вопросу приглашения России на саммит G7 в 2020 году. Обсуждать эту тему нужно не в публично-развлекательной сфере. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Сейчас сложно понять, о чем идёт речь. Поэтому надо перенести обсуждение этой темы из публично-развлекательной в профессиональную сферу, если «семёрка» хочет позиционировать себя как серьёзный формат, — сказала Захарова в эфире «Говорит Москва».

Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон решили пригласить Россию на саммит G7, который пройдёт в 2020 году в Соединённых Штатах. Решение было принято в ходе телефонного разговора лидеров двух стран.

По данным источников, американский президент поднимет данный вопрос в ходе встречи лидеров стран — участниц G7, которая состоится в эти выходные во французском городе Биарриц.

Ранее News.ru писал, что Макрон связывает возвращение России в «восьмёрку» с ситуацией на Украине.