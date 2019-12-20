https://static.news.ru/photo/40313138-23ed-11ea-a447-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Департамент информации и печати МИД РФ обнародовал заявление в связи с санкциями США против газопроводов.

Российское внешнеполитическое ведомство отметило, что Вашингтон своим решением перешёл «знаковую грань во внешней политике». Как гласит заявление, Москва уже давно привыкла к санкциям, но последняя инициатива Соединённых Штатов является ударом по собственным союзникам.

МИД посчитал, что США руководствовались не столько желанием навредить российскому экспорту, сколько стремлением навязать Европе американский сжиженный газ, обходящийся значительно дороже поставляемого из РФ энергоресурса. Именно с этой целью Вашингтон ставит под удар «не российские, а европейские компании, участвующие в прокладке трубопроводов „Северный поток — 2“ и „Турецкий поток“».

Россия реализовывала и продолжит реализовывать свои экономические проекты независимо от чьих-либо санкций. Будет, однако, любопытно посмотреть, насколько реально суверенны европейские страны, от которых, как, например, от Германии, сегодня командным голосом из Вашингтона требуют безропотно финансировать энергетическую отрасль США, — констатирует заявление МИДа.

Как ранее передавал NEWS.ru, президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, включающий в себя санкционные меры в отношении газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».