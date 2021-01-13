МИД РФ назвал произволом действия соцсетей США против российских СМИ

https://static.news.ru/photo/1661d2b0-5590-11eb-9ad5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Москву беспокоит произвол в отношении отечественных СМИ со стороны социальных сетей США. Ресурсы отметились дискриминационными действиями в последнее время. Подобные меры носят системный характер, заявили представители МИД РФ в комментарии, приуроченном ко Дню российской печати. Его отмечают 13 января.

Дипломаты добавили, что продолжат обсуждать данные проблемные вопросы на международных форумах. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже неоднократно поднимала тему цензуры со стороны соцсетей США. Например, она обращала внимание на политическую ангажированность таких платформ, как Twitter, Facebook и Instagram.

Видим в дискриминационных действиях монополистов рынка социальных сетей абсолютно чёткий политический подтекст, нацеленный на реализацию внешнеполитической установки американского правительства на вытеснение из глобального эфира тех источников информации, которые представляют альтернативный взгляд на события в мире и составляют информационную конкуренцию для западного медийного мейнстрима, — говорится в заявлении МИД РФ на официальной странице министерства в социальной сети «ВКонтакте».

Кроме того, в России намерены сделать выводы о работе американских сетевых гигантов после блокировки президента США Дональда Трампа в Twitter. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков. На прошлой неделе Facebook, Twitter, Instagram и другие социальные сети закрыли доступ к профилям лидера на различные сроки. Они считают, что тот своими выступлениям на этих платформах спровоцировал беспорядки в Вашингтоне и штурм Капитолия своими сторонниками.

Ранее NEWS.ru сообщал, что обновление пользовательского соглашения WhatsApp поднимает вопрос о прекращении использования мессенджера российскими чиновниками, заявил первый заместитель председателя Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.