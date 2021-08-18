МИД РФ назвал отравление Навального спланированной провокацией Запада

Инцидент с отравлением оппозиционера Алексея Навального являлся спланированной провокацией, направленной на дискредитацию России. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

20 августа исполняется год с момента экстренной госпитализации политика, которая случилась в Омске.

При этом действия, предпринимавшиеся в течение последних 12 месяцев властями ФРГ и их союзниками, чётко указывают на то, что против нашей страны была осуществлена спланированная провокация, направленная на дискредитацию Российской Федерации в глазах мировой общественности и нанесение ущерба её национальным интересам, — говорится в заявлении российского МИД.

По мнению отечественных дипломатов, Берлин и его союзники не упускали возможности использовать искусственно создаваемый ими самими ажиотаж вокруг инцидента с Навальным для новых нападок на Россию, «маскируя их некими правочеловеческими озабоченностями».

Именно в этих целях и было разыграно «дело А. Навального», — говорится в заявлении МИД.

Оппозиционный российский политик Алексей Навальный 20 августа 2020 года был госпитализирован в Омске, когда ему стало плохо в самолёте по пути из Томска. Местные медики, обследовавшие мужчину, основным диагнозом назвали нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое изменение уровня сахара в крови. Причины проблем со здоровьем установить не удалось. Ядов в моче Навального омские медики не обнаружили.

Позднее политик был перевезён самолётом на лечение в Германию, после чего правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков сообщило, будто бы Навальный был отравлен субстанцией из группы боевых веществ «Новичок». Также кабмин Германии сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции ОЗХО по запросу Берлина начала расследование инцидента.

В Кремле заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а в МИД РФ отметили, что ожидают от Германии ответа на официальный запрос по ситуации. Также в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.

Ранее сообщалось, что 17 июля на грузинском сайте ambebi.ge появилось интервью, которое якобы было взято у Навального, находящегося в колонии. В нём оппозиционер называет сбежавших соратников «крысами, сбегающими с тонущего корабля», говорит о желании российских властей защитить своих граждан и об эффективности российского правительства.

На следующей день его перевёл URA.RU, отметив, что оно может быть фейком.