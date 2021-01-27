МИД назвал грубым вмешательством в дела России заявление G7 по Навальному

https://static.news.ru/photo/27128886-60ab-11eb-ba7f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство иностранных дел РФ выступило с заявлением по позиции руководителей внешнеполитических ведомств стран G7 (Франция, Италия, Германия, Канада, Великобритания, США и Япония) относительно российского блогера и оппозиционера Алексея Навального. Российское ведомство назвало это грубым вмешательством во внутренние дела государства.

Расцениваем факт обнародования подобного заявления как грубое вмешательство во внутренние дела и откровенно недружественный шаг. <...> Сегодня мы видим, как «семерка», безвозвратно утратившая прежний авторитет в международных делах, примерила роль арбитра в сфере соблюдения норм демократии и прав человека, не имея на то никаких оснований, — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте МИД РФ.

Ведомство отметило, что ничего нового «Большая семёрка» не сказала, так как подобные оценки уже не раз давали представители стран Запада. Вместе с тем МИД констатировал, что эволюция «некогда уважаемого объединения» сегодня не может не вызывать сочувствия.

Во вторник, 26 января, главы МИД стран G7 выпустили совместное заявление, в котором потребовали «незамедлительно и безоговорочно» освободить Алексея Навального. Дипломаты выразили обеспокоенность задержанием тысяч мирных протестующих и журналистов в ходе акций в поддержку оппозиционера 23 января. Россию призвали выполнить свои международные и внутренние обязательства, выпустив активистов.

В ответ на это российское министерство призвало страны «семёрки» и солидарный с ними в этом вопросе Евросоюз руководствоваться нормами международного права, отказавшись от передёргивания фактов и прочих методов ведения информационной войны. МИД посоветовал этим странам уделить больше внимания решению проблем своих граждан.

Настоятельно рекомендуем каждому из государств «Группы семи» и Евросоюзу тщательно просчитывать возможные последствия участия в подобных антироссийских демаршах для дальнейшего развития двусторонних отношений с нашей страной, — резюмирует министерство.

Алексей Навальный вернулся из Германии в Россию 17 января после лечения от отравления. Сразу по прибытии в аэропорту он был задержан на паспортном контроле. Во ФСИН заявили, что оппозиционера задержали за отказ исполнять требования суда и из-за уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции — он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии после отравления. Ему могут заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. 18 января в актовом зале отделения полиции в Химках прошло заседание суда, на котором Навального арестовали на 30 суток.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники силовых структур устроили обыск в квартире жены политика Алексея Навального Юлии. Об этом сообщил глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан российскими властями иностранным агентом) Иван Жданов.

Он отметил, что силовики начали ломать дверь в помещение. Они отказались дожидаться адвоката, который должен прибыть в течение 15 минут для юридической защиты женщины.