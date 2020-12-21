МИД РФ назвал действия США фактором дестабилизации ядерной сделки с Ираном

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Основным дестабилизирующим фактором в реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию ситуацию вокруг иранской ядерной программы остаются подрывные действия США. Об этом говорится в сообщении МИД РФ после участия главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова в министерской встрече по СВПД.

В МИД РФ отметили, что Вашингтону не даёт покоя мысль, что, несмотря на «максимальное давление», СВПД сохранён, а «резолюция СБ ООН 2231 применяется в прежнем режиме». Перезапуск ранее отменённых резолюций не состоялся.

Лавров считает, что единственным путём нормализации ситуации является последовательное выполнение имеющихся договорённостей. Он пояснил, что возвращение США в ядерную сделку с Ираном должно происходить без всяких предварительных условий.

Готовы вместе с другими партнёрами предметно поработать в этом направлении и помочь американцам встать на путь исправления. Это в наших общих интересах, — говорится в заявлении министерства.

Во время мероприятия глава МИД РФ подчеркнул, что Россия отдаёт должное Ирану из-за готовности незамедлительно вернуться к выполнению ядерной сделки в полном объёме, как только это сделают в США.

Надеемся, что этот сигнал услышат не только нынешние участники СВПД, но и в Вашингтоне, — подчеркнули в МИД РФ.

Как писал NEWS.ru, 16 декабря руководство США расширило перечень санкций по Ирану. В ограничительный список были внесены гражданин Вьетнама и пять организаций, связанные с нефтегазовой сферой. Они зарегистрированы в ОАЭ, Вьетнаме и Китае. Белый дом считает, что упомянутые структуры поддерживают сырьевой сектор экономики Ирана.

Ранее Минфин США расширил санкционный список по Ирану, в него попали два гражданина этой ближневосточной страны, предположительно работающие в разведке.