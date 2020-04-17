МИД РФ назвал безответственным решение Трампа по финансированию ВОЗ

https://static.news.ru/photo/d5fe0288-7ea4-11ea-8d82-fa163e074e61_660.jpg Фото: Doug Mills/Consolidated News Photos

Решение американского президента Дональда Трампа о приостановке финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) является контрпродуктивным и безответственным. Об этом заявили в МИД РФ.

Мы считаем контрпродуктивными и, мягко говоря, безответственными решения Вашингтона о приостановке выплат взносов в бюджет Всемирной организации здравоохранения, — сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она считает, что США пытаются выставить ВОЗ крайней в условиях разрастающийся пандемии и переложить на неё ответственность за происходящее в стране, сообщает РИА Новости.

Обвинения Всемирной организации здравоохранения в пассивности, непрозрачности, тем более в злонамеренности абсолютно беспочвенны, — подчеркнула Захарова.

Ранее постпред России при ООН Геннадий Гатилов заявил, что решение США прекратить финансировать ВОЗ «вызывает сожаление». По его словам, организация продолжает играть ведущую координирующую роль в борьбе с пандемией.

Президент США Дональд Трамп 15 апреля заявил, что ВОЗ «не справилась со своими прямыми обязанностями». Он подчеркнул, что организация способствовала «дезинформации» Китая о COVID-19. В Евросоюзе осудили решение Трампа, заявив, что только объединив усилия, страны могут преодолеть нынешний кризис.

NEWS.ru писал, что лидеры стран «Большой семёрки» считают, что ВОЗ необходимо изменить подходы к работе и реформироваться. Они уверены, что организация «хронически неверно» управляла пандемией.

ВОЗ заявила о пандемии новой коронавирусной инфекции 11 марта 2020 года. В настоящий момент во всём мире заразились более 2,1 млн человек, более 145 тысяч умерли, более 543 тысячи выздоровели.