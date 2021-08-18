МИД РФ: НАТО воспользовалась Навальным для давления на Россию

Страны НАТО используют вбросы команды оппозиционного политика Алексея Навального для вмешательства во внутренние дела РФ, в том числе в выборы в Госдуму, намеченные на 17–19 сентября текущего года. Такое заявление сделало Министерство иностранных дел России.

В ведомстве, в частности, заявили , что некоторые государства Запада напрямую и с помощью подконтрольных ресурсов и системных СМИ конструируют из Навального и его команды образ организационного центра демократического протестного движения в РФ. В частности, соответствующие комментарии регулярно озвучиваются по линии правительств и внешнеполиитических ведомств стран НАТО.

Пресс-службы [этих стран] с готовностью подхватывают информационные вбросы «команды» блогера, стремящейся при подобной поддержке любыми способами удерживать его фигуру в новостной повестке в РФ и за рубежом с целью вмешательства во внутренние дела нашей страны, в том числе для оказания влияния на избирательную кампанию по выборам депутатов Государственной думы, — говорится в заявлении МИД РФ.

Оппозиционный российский политик Алексей Навальный 20 августа 2020 года был госпитализирован в Омске, когда ему стало плохо в самолёте по пути из Томска. Местные медики, обследовавшие мужчину, основным диагнозом назвали нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое изменение уровня сахара в крови. Причины проблем со здоровьем установить не удалось. Ядов в моче Навального омские медики не обнаружили.

Позднее политик был перевезён самолётом на лечение в Германию, после чего правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков сообщило, будто бы Навальный был отравлен субстанцией из группы боевых веществ «Новичок».

В Кремле заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а в МИД РФ отметили, что ожидают от Германии ответа на официальный запрос по ситуации. Также в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов посетили как минимум 170 человек, чьи адреса оказались в слитых базах сторонников Навального.