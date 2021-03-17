МИД РФ: НАТО сама деформировала систему безопасности в Европе

https://static.news.ru/photo/d243bba0-86fb-11eb-b192-96000091f725_660.jpg Фото: Wiktor Dabkowski/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Именно НАТО деформировала систему безопасности в Европе. Такое заявление сделал замминистра иностранных дел России Александр Грушко. Этими словами он прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга об угрозах со стороны РФ.

Напомню о том, что именно НАТО приближала свои рубежи к границам России. В результате нескольких волн расширения ситуация в Европе кардинально изменилась. <...> Всё это деформировало ситуацию в области безопасности, как она сложилась в период после окончания холодной войны, — сказал Грушко.

Что касается ситуации на Украине, то здесь замминистра иностранных дел подчеркнул, что НАТО настаивает на необходимости обсуждения в рамках Совета Россия — НАТО. Тем не менее это лишено смысла, так как Альянс не имеет «никакой роли на Украине».

В еженедельном режиме ситуация на Украине обсуждается на постоянном Совете ОБСЕ, на форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. ОБСЕ, в соответствии с договорённостями, осуществляет важную роль, действует Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, — добавил Грушко.

Он подчеркнул, что не существует никаких международных договорённостей, которые позволили бы Североатлантическому альянсу принимать на себя подобную политическую роль. Тем не менее в России обеспокоены тем фактом, что НАТО оказывает военную помощь Украине. По словам чиновника, всё это «поощряет партию войны».

Ранее NEWS.ru писал, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в рамках пресс-конференции назвал главные угрозы Альянсу. В этот «список» он включил Россию, терроризм, подъём Китая и изменение климата.