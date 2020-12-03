МИД РФ: наращивание сил НАТО в Чёрном море расшатывает стабильность

https://static.news.ru/photo/882dcdfa-3578-11eb-969d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mc1 Kyle Steckler/U.S. Navy/Global Look Press

РФ обеспокоена наращиванием военных сил НАТО в Чёрном море. Альянс расшатывает стабильность в регионе и может вбить клин между государствами-соседями, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание на возросшее количество заходов кораблей ВМС стран НАТО в черноморские порты союзников и партнёров, а также полётов разведывательной авиации вдоль рубежей РФ.

Модернизируется инфраструктура Болгарии, Румынии (обе страны входят НАТО. — NEWS.ru), на их территории разворачиваются наступательные вооружения, в ходе учений отрабатываются сценарии, которые подразумевают и предусматривают в том числе удары по территории России способными нести ядерное оружие американскими стратегическими бомбардировщиками, — цитирует Захарову РИА Новости.

Она добавила, что натовцы начали подтягивать к своей деятельности Украину и Грузию, которых, по сути, «натаскивают» на противостояние с Москвой во время совместных манёвров.

Представитель МИД РФ также напомнила, что воинский контингент РФ находится в Приднестровье на законных основаниях. Таким образом дипломат ответила на вопрос о якобы нарушении Кремлём суверенитета республики. Регион ещё до распада СССР вышел из состава Молдавии из опасения, что страна может присоединиться к Румынии на волне национализма. Попытки Молдавии вернуть Приднестровье не увенчались успехом, в 1992 году после вооружённого конфликта регион полностью отделился от страны.

Ранее NEWS.ru сообщал, что первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс ответил на заявление НАТО об усилении военной мощи России на полуострове и в Чёрном море. Он порекомендовал Альянсу не вмешиваться во внутренние дела РФ.