МИД РФ направит Германии материалы о захоронениях в Донбассе

После слов канцлера Германии Олафа Шольца о смехотворности утверждений, будто на юго-востоке Украины происходит геноцид, Москва направит в Берлин материалы о массовых захоронениях в Донбассе. Об этом в своём Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что аналогичные данные направлены в Вашингтон.

Публиковать эти материалы мы не можем — любая платформа их заблокирует как «недопустимый контент». Аналогичный сет мы уже направили в Вашингтон, — сообщила Захарова.

Она также добавила, что сложно воспринимают эти материалы, «даже те, кто видел всё».

Мария Захарова призвала руководство ФРГ в ожидании готовящейся «депеши» изучить данные, имеющиеся в открытых каналах.

Немецкий канцлер Олаф Шольц на Мюнхенской конференции по безопасности назвал «нелепым» недавнее заявление президента РФ Владимира Путина о том, что в Донбассе происходит геноцид мирного населения. Также Шольц отметил, что у него другое понимание термина «геноцид».

Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что считает происходящее в Донбассе геноцидом. Таким образом он сравнил ситуацию на юго-востоке Украины с Югославией 1990-х годов.