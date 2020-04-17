МИД РФ направил Норвегии ноту в связи с задержанием российского траулера

Министерство иностранных дел России направило в посольство Норвегии ноту в связи с задержанием российского рыболовного траулера норвежской береговой охраной.
Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова. Инцидент произошёл 2 апреля у Шпицбергена.
МИД РФ направил посольству Норвегии в Москве ноту. В ней заявлено, что подобные действия норвежских властей вызывают серьёзную озабоченность, — сказала Захарова.
Она отметила, что позиция РФ о непризнании рыбоохранной зоны вокруг Шпицбергена осталась неизменной и «неоднократно доводилась до сведения норвежской стороны»,
Ранее NEWS.ru писал, что в Южно-Китайском море корабль береговой охраны КНР потопил вьетнамскую рыболовецкую шхуну.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен