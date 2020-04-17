МИД РФ направил Норвегии ноту в связи с задержанием российского траулера

Фото: iblkcl01842177.jpg Kerstin Langenberger/imageBROKER.com/Global Look Press

Москва готова оказать Киеву помощь в ситуации с пожарами в Чернобыльской зоне отчуждения.

Об этом сообщили в МИД РФ. В ведомстве отметили, что подобных просьб пока не поступало. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, Россия рассмотрит такое обращение, в случае его поступления,...