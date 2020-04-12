МИД РФ напомнил Госдепу США имя первого космонавта

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Госдепартамента США на русскоязычных страницах в социальных сетях обнародовал поздравление с Днём космонавтики, который в остальном мире известен как Международный день полёта человека в космос. При этом американское внешнеполитическое ведомство не упомянуло советского космонавта Юрия Гагарина. В министерстве иностранных дел России назвали это дезинформацией и подлым приёмом эпохи постправды

В сообщении Госдепа написана лаконичная фраза: «59 лет назад был совершен первый полет человека в космос». Она сопровождается рисованной картинкой летящей за пределы Земли ракеты.

Напоминаем коллегам из Госдепартамента США, первого человека в космосе зовут Юрий Алексеевич Гагарин, — сказано на ответной картинке российского МИД, к которой присовокуплены фотография советского космонавта.

Юрий Гагарин совершил первый полет в космос 12 апреля 1961 года.

Ранее, как писал NEWS.ru, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что страна сделала значительный вклад в развитие космонавтики в прошлом. Он напомнил, что первый пилотируемый космический аппарат сконструировал советский учёный и конструктор Сергей Королёв, который родился в Житомире. Правда, было это в 1907 году, и на тот момент рождения будущего учёного город входил в состав Волынской губернии Российской империи.