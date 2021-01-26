МИД РФ надеется на возвращение США в СВПД

https://static.news.ru/photo/6d081e08-5fcc-11eb-b189-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МИД РФ надеется на возвращение США в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров во время переговоров со своим иранским коллегой Мохаммедом Зарифом 26 января 2021 года. Это станет условием выполнения сделки Исламской Республикой Иран.

У нас единая позиция. Мы заинтересованы в его (СВПД. — NEWS.ru) полноценном сохранении и убеждены, что путь к этому лежит исключительно через последовательное, всестороннее выполнение положений этого важнейшего документа всеми вовлечёнными сторонами в строгом соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН 2231, — заявил Лавров во время пресс-конференции.

СВПД, также называемый «5+1», изначально был принят ИРИ и пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН — РФ, КНР, Франции, Великобритании и США. Однако в 2018 году американский лидер Дональд Трамп объявил о выходе Штатов из соглашения, на что в 2019 году Тегеран заявил о приостановлении ряда пунктов сделки, касающихся обогащения урана.

Как ранее писал NEWS.ru, представители президента США Джо Байдена и власти Ирана открыли каналы обратной связи для переговоров о судьбе СВПД, который администрация Дональда Трампа покинула в одностороннем порядке два года назад. Правда, в Тегеране ожидают, что в качестве стимула Вашингтон обратит вспять часть санкционных решений предыдущей команды Белого дома.

О том, через какие именно опосредованные каналы общаются стороны, неизвестно. Однако ещё при Трампе были данные, что дипломатическим посредником неоднократно выступало швейцарское посольство в Тегеране, через которое в том числе Иран и США предупреждали друг друга о наиболее масштабных ударах.