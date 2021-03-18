МИД РФ начал подготовку разговора Путина с Байденом

https://static.news.ru/photo/1309c41a-8817-11eb-af0d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российское внешнеполитическое ведомство уже начало прорабатывать организацию разговора президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом.

Уже начали, — сказали в МИД РФ, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Путин обратился к Байдену и предложил ему провести разговор в открытом режиме после скандального интервью, в котором хозяин Белого дома назвал президента РФ «убийцей» и обвинил в якобы вмешательстве в выборы в США. Российский лидер после этого предложил пообщаться в прямом эфире и не «откладывать это в долгий ящик», уточнив, что пятница или понедельник его вполне устроят.

При этом официальный представитель МИД РФ до этого заявила, что слова президента США, назвавшего своего российского коллегу «убийцей», являются «не нашим скандалом». Она добавила, что является странным молчание американских представителей, которые никак не реагируют на резонансные высказывания своего лидера, писал NEWS.ru.