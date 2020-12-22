МИД РФ: Москва ответит на санкции ЕС по ситуации с Навальным

https://static.news.ru/photo/c7237ba6-4435-11eb-87b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москва расширит ответный список представителей членов ЕС, которым будет запрещён въезд на территорию РФ. Об этом заявили в МИД РФ, отметив, что эти действия являются ответом на санкции ЕС из-за инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным.

Считаем категорически неприемлемым принятие Европейским союзом с подачи его ведущих государств-членов незаконных ограничительных мер в отношении ряда наших соотечественников под предлогом их мнимой причастности к инциденту с российским гражданином А. Навальным, — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Дипломаты отмечают, что не было представлено никаких доказательств причастности РФ не только российской стороне, но и партнёрам по ЕС. Политическое решение по новым санкциям в отношении России было подготовлено «в обстановке спешки и скрытности». Действия Совета ЕС идут вразрез с международно-правовыми прерогативами СБ ООН и хельсинкскими принципами невмешательства во внутренние дела стран.

В связи с вышеизложенным российской стороной на основе принципа взаимности принято решение о расширении ответного списка представителей стран — членов ЕС, которым запрещён въезд на территорию Российской Федерации, — заявили в МИД РФ.

В новый российский чёрный список попали люди, причастные к нагнетанию антироссийской санкционной активности, заявили в МИД РФ. Информация о расширении этого списка была передана в представительство ЕС, а также дипломатам Германии, Швеции и Франции. В МИД РФ отметили, что недружественные акции западных стран будут и впредь получать адекватный ответ.

15 октября ЕС ввёл санкции против России из-за возможного отравления Навального. В санкционный список попали директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, замминистра обороны Павел Попов, замминистра обороны Алексей Криворучко, полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, начальник управления администрации президента по внутренней политике Андрей Ярин, а также Государственный научно-исследо­вательский институт органической химии и технологии.

Как писал NEWS.ru, ранее ФСБ отреагировала на расследование Навального о своём отравлении. В Центре общественных связей (ЦОС) российской спецслужбы заявили, что материалы, опубликованные оппозиционным политиком, являются подделкой и направлены на дискредитацию ФСБ России и её сотрудников.