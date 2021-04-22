Москва ответит на высылку дипломатов из Братиславы

https://static.news.ru/photo/501a9fce-a382-11eb-ab17-96000091f725_660.jpg Фото: Wilfried Wirth/imagebroker.com/Global Look Press

В Москве глубоко разочарованы недружественными действиями Братиславы, решившей вслед за Прагой выслать российских дипломатов. При этом ответные меры не заставят себя ждать, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Глубоко разочарованы недружественными действиями Братиславы, решившей проявить псевдосолидарность с Прагой по сфабрикованному делу. Наш ответ не заставит себя ждать, — цитирует ТАСС Захарову.

Ранее стало известно, что словацкие власти приняли решение выслать трёх российских дипломатов из страны. По словам премьер-министра Словакии Эдуарда Хегера, решение связано с ситуацией в Чехии, власти которой обвинили Россию в причастности к взрывам на складах боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

Среди подозреваемых были названы россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которые якобы были на объекте за день до взрыва и даже попали на камеры видеонаблюдения. В связи с ситуацией Прага выслала 18 российских дипломатов, Россия отметила симметрично и Москву покинули 20 сотрудников посольства Чехии.

Как сообщалось, член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал заявления Литвы о возможной высылке российских дипломатов в знак солидарности с Чехией. По его мнению, это является частью единого сценария, навязанного странам Восточной Европы извне.