МИД РФ: Москва никогда не просила Вашингтон о снятии санкций

https://static.news.ru/photo/6a24e0f4-98ee-11ea-af86-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в ходе онлайн-лекции, организованной МГИМО, заявил, что российские власти при контактах с американскими коллегами никогда не просили о снятии санкций.

Как передаёт РИА Новости, Рябков отметил, что США наложили разнообразные ограничения на 496 российских организаций. Также под санкциями находятся 314 физических лиц — граждан РФ. Замглавы МИД напомнил, что ведомство эти санкции не признаёт и старается не обращать на них внимание. Рябков исключил вероятность того, что Москва когда-нибудь обратится с просьбой о снятии ограничений.

Как писал NEWS.ru, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров признал, что Россия не только помогает другим странам в борьбе в пандемией коронавируса, но и сама принимает помощь из-за рубежа — в том числе, из США.