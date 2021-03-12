МИД РФ: Москва не участвует в политических гонках по вакцинам

https://static.news.ru/photo/76729054-8312-11eb-b552-96000091f725_660.jpg Фото: Maksym Polishchuk/Keystone Press Agency/Global Look press

Российская вакцина от коронавируса нового типа «Спутник V» продолжает убедительно доказывать свою эффективность, РФ не собирается на этой теме зарабатывать политические очки или ввязываться в политические гонки по препаратам, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что на подходе и другие лекарства отечественного производства против недуга.

Дипломат добавила, что, к сожалению, Москва стала объектом большого количества ложных данных, публикуемых в том числе о российской вакцине и усилиях РФ в борьбе с пандемией COVID-19.

Созданная в России вакцина против коронавирусной инфекции «Спутник V» продолжает убедительно доказывать свою эффективность как в нашей стране, так и за её пределами. Препарат уже одобрен для использования в 50 странах, это делает его вторым в мире по числу национальных регистраций, — цитирует Захарову РИА Новости.

Накануне официальный представитель МИД РФ прокомментировала заявление администрации Twitter об обеспокоенности попытками российских властей ограничить общественный диалог в Сети. Захарова отметила, что соцсеть сама нередко занимается блокированием неугодных мнений. Дипломат порекомендовала руководству соцсети завести «блокнот цифровых подвигов». По её словам, создаётся впечатление, что из-за нехватки оперативной памяти на сервере Twitter выдаёт «обеспокоенность тем, чем сам же и занимается».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Захарова заявила, что относится к переделыванию профессиональной принадлежности в форму женского рода как к шутке. Она также добавила, что ей не знаком термин «феминитивы». Что касается возможной перспективы присутствия таких слов в лексике МИД РФ, по словам Захаровой, эта тема в ведомстве никогда даже не обсуждалась.