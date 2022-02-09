МИД РФ: Лондону следует изменить тональность риторики в разговоре с Москвой

Министерство иностранных дел РФ заявило, что Москва выступает за равноправный диалог с Лондоном, однако Британии необходимо изменить тональность риторики в отношении России. Такое заявление сделано в преддверии переговоров главы ведомства Сергея Лаврова с британской коллегой Лиз Трасс, сообщается на сайте МИД.

Российско-британские отношения сейчас находятся на низкой отметке, причём отнюдь не по нашей вине... Усугубляет положение в межгосударственном диалоге и жёсткая антироссийская, на грани здравого смысла, риторика британских официальных лиц, — отмечается в заявлении.

В МИД указали, что из Лондона постоянно звучат заявления о некой «российской агрессии и дестабилизирующей деятельности». Более того, порой речь идёт об открытых угрозах.

Британская сторона должна чётко осознавать, что без отчётливого изменения тональности выступлений представителей руководства Великобритании невозможно продуктивное взаимодействие ни в решении двусторонних задач, ни в урегулировании международных проблем, — подчеркнули в ведомстве.

Российская сторона считает, что принципы равноправия и взаимоуважения должны быть главными в отношениях между двумя странами, а их диалог должен иметь добавленную стоимость для обеих сторон.

Ранее стало известно, что Лиз Трасс вылетает на переговоры в Москву, заявили в Форин-офисе. Этот визит главы внешнеполитического ведомства Британии в Россию станет первым за более чем четыре года. Отмечается, что во время встречи с Сергеем Лавровым она будет призывать Россию к дипломатическому решению украинского кризиса.