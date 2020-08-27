МИД РФ: Лавров и Макей выступают за нормализацию ситуации в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/8f1a9ab0-e87c-11ea-8985-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главы МИД РФ и Белоруссии — Сергей Лавров и Владимир Макей — во время телефонных переговоров отметили важность нормализации ситуации в республике в кратчайшие сроки через национальный диалог, сообщили представители российского Министерства иностранных дел.

Лавров информировал белорусского коллегу о недавних контактах с зарубежными партнёрами, в ходе которых они затрагивали ситуацию в Белоруссии. Министры подчеркнули необходимость скорейшей нормализации обстановки через национальный диалог при соблюдении норм Конституции и уважении правопорядка в республике, — говорится на официальном сайте МИД РФ.

Дипломаты отметили, что стороны политического процесса в Белоруссии должны соблюдать конституцию страны. Кроме того, министры подчеркнули недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела Минска и попыток дестабилизировать ситуацию.

С российской стороны было заявлено о неизменной союзнической поддержке братского белорусского народа, — резюмировали в МИД РФ.

Политическая ситуация в Белоруссии обострилась вечером 9 августа после того, как были обнародованы предварительные результаты выборов президента, свидетельствовавшие о победе действующего главы государства Александра Лукашенко.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, свои голоса за него отдали 80,1% избирателей, а за его основного конкурента Светлану Тихановскую — 10,1%.

Десятки тысяч людей участвуют в протестных акциях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Они выходят на главные улицы городов и требуют вернуть им право голоса.

Работники госпредприятий и крупнейших в стране фабрик объявляют забастовку или открыто выступают с намерениями сделать это. Причём рабочие выдвигают не экономические, а политические требования: новых выборов и отставки высшего руководства страны.

Ранее NEWS.ru сообщал, что граждане Белоруссии, преследуемые на родине, могут получить защиту на Украине, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, белорусы, нуждающиеся в помощи, могут прибыть в пункты пропуска на границе Белоруссии и Украины и сообщить об этом пограничникам.