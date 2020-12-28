МИД РФ: Лавров и Чавушоглу 29 декабря обсудят работу центра в Карабахе

https://static.news.ru/photo/7a764662-4921-11eb-a5a6-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу Фото: МИД России/flickr.com

Глава МИД РФ Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу во время переговоров в Сочи обсудят налаживание деятельности российско-турецкого центра по прекращению огня в Нагорном Карабахе, заявили 28 декабря 2020 года представители МИД РФ.

Представитель Анкары 29 декабря по приглашению руководителя МИД РФ приедет в РФ с рабочим визитом. Дипломат примет участие в восьмом заседании Совместной группы стратегического планирования (СГСП), она действует в рамках российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня (ССВУ). Предыдущее, седьмое заседание СГСП состоялось 29 марта 2019 года в Анталье (Турция), пишет РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.

Планируется детально проработать текущие вопросы, связанные с реализацией трёхстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября по Нагорному Карабаху. Акцент будет сделан на минимизации рисков возможных боестолкновений и оказании сторонам гуманитарной помощи, — говорится в сообщении.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией, тлевший много лет из-за территориального спора, возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.

27 декабря некоторые СМИ сообщили о возобновлении боевых действий между армянскими и азербайджанскими военнослужащими близ села Тог Гадрутского района. В ответ на это в Минобороны Армении заверили, что в регионе не зафиксировано ни одного инцидента с военными самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республики.

Ранее NEWS.ru сообщал, что между Азербайджаном и Арменией состоялся очередной обмен пленными в рамках реализации трёхстороннего соглашения по Нагорному Карабаху. Об этом рассказал командующий российским миротворческим контингентом генерал-лейтенант Рустам Мурадов.