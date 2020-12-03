МИД РФ: Кремль ждёт от Варшавы ответа на запрос по разговору Качиньских

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Власти РФ рассчитывают, что Польша примет все меры для поиска стенограммы телефонного разговора главы республики Леха Качиньского с братом Ярославом накануне авиакатастрофы под Смоленском в 2010 году, кроме того Москва ждёт официального ответа от Национальной прокуратуры страны, рассказала во время брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Польское воздушное судно Ту-154 с правительственной делегацией на борту потерпел крушение 10 апреля 2010 года под Смоленском при заходе на посадку. В авиакатастрофе погибли 96 человек: 8 членов экипажа и 88 пассажиров. Среди них были президент Польши Лех Качиньский с супругой. Они летели в Россию на траурные мероприятия по случаю 70-й годовщины Катынского расстрела.

Комментарии в СМИ не могут служить ответом на запрос российской стороны. Я напомню, это был официальный запрос... Рассчитываем, что Варшава примет все меры для поиска этой записи, способной значительно, как мы понимаем, прояснить обстоятельства крушения. Ждём официального ответа от Национальной прокуратуры Польши, — цитирует Захарову РИА Новости.

Генпрокуратура РФ направила в Варшаву запрос о предоставлении записи разговора бывшего президента Польши Леха Качиньского с братом за несколько минут до авиакатастрофы под Смоленском в 2010 году. Позднее один из участников расследования крушения подтвердил, что у Варшавы в наличии есть стенограмма этого разговора.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Варшаве следует прекратить спекуляции, касающиеся авиакатастрофы, в которой погиб президент Лех Качиньский. Никакого ареста или выдачи российских диспетчеров не будет, предупредил заместитель председателя Совета безопасности РФ и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.