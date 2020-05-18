МИД РФ: коронавирус может сильно повилять на международные отношения

https://static.news.ru/photo/9b79db98-e7bc-11e9-bdc7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Замдиректора Департамента внешнеполитического планирования МИД Алексей Дробинин считает, что вызванный коронавирусом кризис тал катализатором уже существующих трендов международных отношений. При этом он может оказать существенное влияние на развитие главных треков внешней политики.

Влияние последствий COVID-19 станет ощутимым в ходе президентских выборов в Соединённых Штатах, а также во взаимоотношениях США и Китая, передаёт РИА Новости.

Среди тех трендов, которые, на наш взгляд, могут иметь очень важное значение в предстоящий период, я бы отметил три вещи. Первое — это то, как кризис повлияет на расстановку сил в предвыборной кампании в США, второе — это то, каким образом будут развиваться отношения между США и Китаем <...>, и третье — всё-таки, последствия кризиса для глобального управления и международных объединений, как последствия скажутся на самочувствии всего того комплекса многосторонних организаций и объединений, которые были созданы в предыдущую эпоху, — подчеркнул дипломат.

Он отверг возможность потери Россией субъектности на международной арене в силу занимаемого страной места сейчас, а также имеющегося потенциала.

Ранее, как писал NEWS.ru, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в ходе онлайн-лекции, организованной МГИМО, заявил, что российские власти при контактах с американскими коллегами никогда не просили о снятии санкций. Он отметил, что США наложили разнообразные ограничения на 496 российских организаций. Также под санкциями находятся 314 физических лиц — граждан РФ.