МИД РФ: из-за санкций Лавров не может прилететь в Женеву
Евгений Бугров
Евгений Бугров
01:42, 28 февраля 2022
Сергей ЛавровФото: MFA Russia/Global Look Press
Читайте нас в Google Новости
Российский МИД заявил, что ООН не способна обеспечить прилёт делегации РФ во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Женеву. Главный дипломат страны должен принять участие в заседании Комиссии по разоружению и Совета ООН по правам человека, но генсек организации говорит, что не может помочь в решении вопроса, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».
ООН не может обеспечить прилёт российской делегации в Женеву на заседание комитета по разоружению и Совета по правам человека. И это ответ генерального секретаря ООН, — подчеркнула Захарова.
Небо Европы из-за санкций закрыто для самолётов России. Это и создало проблемы, указала дипломат.
Борт, на котором должна прибыть российская делегация в Женеву во вторник для участия не в выставке произведений или достижений и даже не в разговоре на очень важные экологические вопросы, а о насущном, о разоружении и правах человека [не может отправиться], — пояснила представитель МИД.
Ранее стало известно, что российская авиакомпания «Аэрофлот» приостановила все рейсы в Европу с понедельника, 28 февраля. На такой шаг в компании пошли после введения ограничений против РФ. Отечественный авиаперевозчик предложил пассажирам оформить вынужденный возврат денежных средств по месту приобретения билетов. Ещё раньше — с 26 февраля — отменила рейсы в Европу авиакомпания S7. Её руководство взяло двухнедельную паузу.