МИД РФ: из-за санкций Лавров не может прилететь в Женеву

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о неприемлемости позиции ряда деятелей культуры, которые долгие годы не замечали того, что творилось в Донбассе. Даже сегодня они не осуждают неонацистов на Украине, использующих людей в качестве живого щита, написал он в Telegram.

В этой связи неприемлема также позиция ряда деятелей культуры, которые многие годы не замечали происходящего в ДНР и ЛНР и даже сегодня не осуждают неонацистов, использующих мирных граждан как живой...