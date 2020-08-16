МИД РФ исключил возможность участия КНР в переговорах по стабильности

https://static.news.ru/photo/805b2e60-df97-11ea-96d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия не ждёт от Китая участия в переговорах по стабильности в австрийской Вене. Кроме того, в Москве не думают, что предстоящие консультации по данному вопросу между Кремлём и США закончатся прорывом, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков 16 августа 2020 года.

Я не ожидаю какого-либо прорыва от встречи, так как позиции сторон радикально различаются в некоторых аспектах. А прогресс, если он и есть, фиксируется очень медленно <...> С точки зрения заключения каких-либо договоренностей я бы здесь поостерёгся, — цитирует дипломата ТАСС.

Он добавил, что нет ни одного свидетельства того, что подход Соединённых Штатов Америки по поводу пролонгации Договора по сокращению стратегических и наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3) поменялся, отметил заместитель министра российского дипломатического ведомства. Переговоры состоятся в Вене (Австрия) 17–18 августа 2020 года, передают представители Госдепа США.

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Москва «очень хочет» заключить с Вашингтоном «пакт по ядерным вооружениям». По его словам, переговоры по ядерному разоружению являются самой большой международной проблемой.

Белый дом на разных уровнях подчёркивал важность участия в переговорах Пекина для разработки нового трёхстороннего ядерного соглашения между РФ, КНР и США. Поднебесная идею отвергла. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Москва поддерживает пролонгацию ДСНВ без предварительных условий. Межведомственные консультации РФ и США по контролю над вооружениями и стратегической стабильности пройдут в Вене 22 июня 2020 года.

Китай никогда не согласится на участие в подобном договоре, так как у Пекина всего 300 ядерных запасов, а у РФ и США — около 1900. При этом Вашингтон, привлекая КНР к этим переговорам, «загоняет себя в ловушку». Американцы в итоге всё равно продлят соглашение, а азиатская держава откажется в него вступить, считает вице-президент Лиги военных дипломатов Владимир Винокуров.

Как передавал NEWS.ru, советник американского президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Вашингтон надеется на достижение соглашения об ограничении ядерного вооружения с Москвой и Пекином.