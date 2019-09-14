https://static.news.ru/photo/0d65f766-d6ea-11e9-9489-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Москва проводит с Вашингтоном консультации по вопросу нормализации работы российских загранучреждений в США на регулярной основе. Об этом сообщил представитель МИД РФ, комментируя недавнюю встречу в Вене.

Подобные экспертные консультации с американцами проводятся регулярно. Наш диалог, касающийся среди прочего нормализации условий функционирования российских загранучреждений в США, носит фактически постоянный характер, — цитирует собеседника ТАСС .

Как писал News.ru, ранее посол Соединённых Штатов в Москве Джон Хантсман сообщил, что российская и американская стороны обсудили в Вене возможности по взаимному увеличению численности сотрудников посольств и консульств в обеих странах.