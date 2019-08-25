Фото: Сергей Булкин/News.ru

Подпись «Крым. Россия» к фото с фестиваля творческих сообществ «Таврида – АРТ» в британском издании The Guardian в Кремле оценили как прорыв здравого смысла на Западе.

Об этом заявил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Владимира Путина, председатель организационного комитета фестиваля Сергей Кириенко. Как передаёт его слова ТАСС, появление, а затем удаление этой подписи говорят о...