https://static.news.ru/photo/7354476c-c76d-11e9-bb11-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что ведомство готово включиться в переговорный процесс по обеспечению международной безопасности в сфере контроля над ядерным вооружением, если будет получен сигнал от США.
Мы не заинтересованы в каких-то новых соглашениях в большей мере, чем США. Мы к переговорам открыты, — подчеркнул политик в эфире Первого канала.
Он добавил, что все российские структуры, отвечающие за внешнюю политику, находятся в полной готовности.
Ранее News.ru писал о том, что Россия и Китай созвали заседание Совета Безопасности Организации Объединённых Наций (ООН) из-за планов США разрабатывать и размещать ракеты среднего радиуса действия. При этом по словам исполняющего обязанности постоянного представителя России при ООН Дмитрия Полянского, состоявшаяся 22 августа встреча, оказалась «до скучности предсказуемой», так как Соединённые Штаты при помощи «подхрюкивающих» им стран уходят от ответа на вопросы о контроле над вооружениями.