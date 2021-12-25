МИД РФ: стороны обсуждают формат встречи Россия — НАТО

Замглавы МИД РФ Александр Грушко сообщил, что условия проведения саммита России — НАТО находятся на стадии согласования. Стороны обсуждают формат форума, участников, а также время и место проведения встречи. Россия надеется, что на форуме также будут присутствовать высокопоставленные военные для обсуждения военно-стратегических вопросов.

Сроки, модальности, формат и состав делегации прорабатываются, — сказал Грушко.

Недавно в СМИ появилась информация, что саммит Россия — НАТО может состояться 12 января. Такую дату назвало турецкое информационное агентство «Анадолу» со ссылкой на осведомлённые источники в Североатлантическом альянсе.

17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты соглашений по безопасности с НАТО, и в частности с США. Согласно документам, Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение на восток и присоединение к блоку Украины, а также других стран бывшего СССР.