МИД РФ: ЕС хотел в ходе визита Борреля устроить России «публичную порку»

Евросоюз хотел в ходе визита главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля устроить России «публичную порку», однако у него это не получилось. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Раскрою вам тайну о наших западных партнёрах: когда у них не получается порка, у них начинается истерика. Задача была провести эту публичную порку, которую они, мне кажется, очень тщательно планировали. И такой каскад: и про митинги поговорить, и про журналистов поговорить, и Навального сделать главной темой. Вот всё в одну кучу смешать, вывалить и с довольным видом уехать восвояси,- отметила Захарова в эфире радиостанции «Вести FM».

По мнению Захаровой, «порка» не удалась, поскольку российская сторона предложила обсудить реальные вопросы — от проблем до перспектив развития, — которые стоят на повестке дня.

4-6 февраля верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Несмотря на сложные отношения между Москвой и Брюсселем, глава европейской дипломатии не стал нагнетать обстановку. Однако не всем это понравилось. Так, депутат Европарламента (ЕП) от Эстонии Рихо Террас заявил, что будет добиваться отставки главы европейской дипломатии Жозепа Борреля. По его мнению, в ходе визита в Москву тот опозорился. По словам евродепутата, он уже заручился поддержкой более 20 из 705 членов ЕП и рассчитывает существенно увеличить число своих сторонников на следующей неделе, писал NEWS.ru.

По итогам своего визита в Москву Боррель не исключил, что в ходе предстоящей 22 февраля встречи глав МИД ЕС может быть принято решение о расширении санкций против России в соответствии с новым санкционным режимом за нарушение прав человека. Боррель также считает, что его визит в Москву продемонстрировал отсутствие у России интереса к нормализации отношений с ЕС.