МИД РФ: два сотрудника посольства Болгарии объявлены персонами нон грата

https://static.news.ru/photo/95ae776e-a1c4-11eb-b26c-96000091f725_660.jpg Атанас Крыстин Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Российские власти в качестве ответной меры объявили двух сотрудников посольства Болгарии в Москве персонами нон грата, заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

20 апреля посла Болгарии Атанаса Крыстина пригласили в МИД РФ, где ему вручили ноту об объявлении persona non grata первого секретаря консульской службы дипмиссии Николая Панайотова и первого секретаря службы по торгово-экономическим вопросам посольства Болгарии в России Чавдара Христозова.

Указанным сотрудникам необходимо покинуть РФ в течение 72 часов, говорится на официальном сайте МИД РФ.

Данная мера является ответом на принятое в марте с. г. болгарской стороной ничем не мотивированное решение объявить «persona non grata» двоих сотрудников Посольства России в Софии, — отметили в МИД РФ.

Накануне стало известно, что посол США в России Джон Салливан улетит на родину на этой неделе, спустя несколько дней он вернётся обратно в Москву. Поездку Салливана в США аналитики объяснили желанием проведать свою семью и встретиться с членами новой администрации Белого дома. Согласившись продолжать службу на своём посту в течение неопределённого срока, дипломат не имел возможности лично проконсультироваться с новыми властями США. Возвращение Салливана в Москву состоится «в ближайшие недели», отметил представитель Госдепартамента.

Ранее сообщалось, что высылаемый из РФ киевский консул собирал информацию для подготовки политических преследований жителей Украины с двойным гражданством — РФ и Украины, заявили в Министерстве иностранных дел России. В ведомстве считают, что дипломат хотел приобрести закрытые базы данных силовых структур РФ, содержащие персональные сведения о частных лицах.